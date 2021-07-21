С февраля 2021 года в упомянутый магазин часто приходила 26-летняя женщина. Она приходила, в том числе для того, чтобы унижать продавщицу из-за национальности последней.

Полезная информация Как сэкономить в Польше: полезные советы для украинцев

Что произошло

Районная прокуратура в Щецине передала в суд дело против агрессивной клиентки, которая оскорбляла и побила продавщицу из Украины.

Как утверждает следствие, история началась с того, что однажды продавщица из Украины отказалась продавать клиентке алкоголь. Тогда женщина, которой отказали в покупке, с каждым последующим приходом в Żabka вела себя агрессивно.

В конце концов, дошло до того, что посетительница жестоко избила продавщицу. Она нанесла ей ряд ударов руками и ногами.

После задержания нападающей выяснилось, что она уже была судимой ранее. Женщине предъявили обвинение в пренебрежении на национальной почве и нанесении телесных повреждений. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.