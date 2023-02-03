Реєстрація на участь у програмі доступна з 31 січня. Триватиме вона до 14 лютого.

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Хто претендує на допомогу від Червоного Хреста

Отримати допомогу можуть особи, які:

виїхали з України після 24 лютого 2022 року через початок війни;

проживають в польському місті Кельце;

не отримували фінансову допомогу від інших гуманітарних організацій;

самостійно утримують хоча б 1 дитину до 18 років або людину похилого віку;

є головою родини віком понад 50 років;

утримують 2 або більше дітей до 18 років чи дорослих, яким понад 50 років; утримують одну або більше людину з особливими потребами.

Учасники програми, яким схвалять заяву про допомогу, отримуватимуть виплати у розмірі 1 420 злотих на одну людину, а члени родини (до 5 осіб) – по 1 220 злотих протягом 2-х місяців.

Також зазначається, що учасники програми не повинні покидати територію Польщі на час отримання фіндопомоги.

Як подати заявку: інструкція

Насамперед слід мати всі необхідні документи, як-от:

закордонний паспорт;

ID-картка громадянина України;

внутрішній паспорт;

закордонний паспорт іноземця з посвідкою на проживання;

для дітей та підлітків – свідоцтва про народження.

Податись на програму можна через мобільний додаток, який доступний для завантаження в App Store та Google Play. Щоб перевірити статус заявки, організаторам потрібно буде мати щонайменше 2 канали зв'язку з заявником: через WhatsApp, Viber чи SMS.

Крім того, заявку можна подати у відділі Червоного Хреста в місті Кельце: вул. Henryk Sienkiewicza 68 25-001 Kielce. Графік роботи: з 8:00 до 15:00 з понеділка до п'ятниці.