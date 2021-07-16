У Польщі відкриють клініку для українців: що відомо про цей проєкт

У Рибнику (Сілезьке воєводство) інвестори та місцева асоціація "17" готують проєкт, орієнтований на громадян України. Це буде клініка, у якій працюватимуть здебільшого українські мігранти та яка обслуговуватиме переважно українців.

Так організатори хочуть підтримати громадян України, які живуть у Рибнику та його околицях. Таких людей у цьому районі зараз є вже близько 11 тисяч.

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Детальніше про відкриття клініки у Рибнику

Ініціатори проєкту вважають, що українцям у Польщі дискомфортно звертатися по допомогу до лікарів. Бо пояснити іноземною мовою, що саме турбує – важко.

Вони живуть тут, працюють, купують щось у магазинах і час від часу також потребують допомоги лікаря і, на жаль, для багатьох з них мовний бар'єр досі нездоланний,

– каже Маріуш Вишневський з асоціації "17".

Його думку поділяють багато українських емігрантів. Складнощі спілкування з польськими лікарями вони пізнали з власного досвіду.

Одного разу я зателефонувала, сказала, що у мене зламаний ніготь на руці. Лікар зрозумів, що у мене зламана кістка на руці,

– розповідає Наталія Коваль, українка, яка вже кілька років живе в Польщі.

Наталії Коваль, до речі, запропонували роботу у майбутній клініці. Вона дуже зраділа цій пропозиції, бо на батьківщину, де працювала медсестрою, повертатися не планує. Також у клініці роботу отримає її мама, яка є педіатром за фахом.

Таких людей, які є медиками, але не працюють за спеціальністю, є багато. Тож робота у новій клініці буде шансом для них реалізувати себе, кажуть організатори проєкту.

Хоч клініка, яку планують відкрити, буде орієнтована на українців, звертатися до неї зможуть і місцеві жителі. Заклад прийматиме пацієнтів за умовами Національного фонду здоров'я (NFZ).