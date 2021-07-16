Так организаторы хотят поддержать граждан Украины, которые живут в Рыбнике и его окрестностях. Таких людей в этом районе сейчас уже около 11 тысяч.

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Инициаторы проекту считают, что украинцам в Польше дискомфортно обращаться за помощью к врачам. Ведь объяснить на иностранном языке, что именно беспокоит – тяжело.

Они живут здесь, работают, покупают что-то в магазинах и время от времени также нуждаются в помощи врача и, к сожалению, для многих из них языковой барьер еще непреодолимый,

– говорит Мариуш Вишневский из ассоциации "17".

Его мнение разделяют многие украинские эмигрант ы . Сложности общения с польскими врачами они познали из собственного опыта.

Однажды я позвонила, сказала, что у меня сломан ноготь на руке. Врач понял, что у меня сломана кость на руке,

– рассказывает Наталья Коваль, украинка, которая уже несколько лет живет в Польше.

Натальи Коваль, кстати, предложили работу в будущей клинике. Она очень обрадовалась этому предложению, потому что на родину, где работала медсестрой, возвращаться не планирует. Также в клинике работу получит ее мама, которая является педиатром по специальности.

Таких людей, которые являются медиками, но не работают по специальности, много. Поэтому работа в новой клинике будет шансом для них реализовать себя, говорят организаторы проекту.