Так организаторы хотят поддержать граждан Украины, которые живут в Рыбнике и его окрестностях. Таких людей в этом районе сейчас уже около 11 тысяч.
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Подробнее об открытии клиники в Рыбнике
Инициаторы проекту считают, что украинцам в Польше дискомфортно обращаться за помощью к врачам. Ведь объяснить на иностранном языке, что именно беспокоит – тяжело.
Они живут здесь, работают, покупают что-то в магазинах и время от времени также нуждаются в помощи врача и, к сожалению, для многих из них языковой барьер еще непреодолимый,
– говорит Мариуш Вишневский из ассоциации "17".
Его мнение разделяют многие украинские эмигранты. Сложности общения с польскими врачами они познали из собственного опыта.
Однажды я позвонила, сказала, что у меня сломан ноготь на руке. Врач понял, что у меня сломана кость на руке,
– рассказывает Наталья Коваль, украинка, которая уже несколько лет живет в Польше.
Натальи Коваль, кстати, предложили работу в будущей клинике. Она очень обрадовалась этому предложению, потому что на родину, где работала медсестрой, возвращаться не планирует. Также в клинике работу получит ее мама, которая является педиатром по специальности.
Таких людей, которые являются медиками, но не работают по специальности, много. Поэтому работа в новой клинике будет шансом для них реализовать себя, говорят организаторы проекту.
Хотя клиника, которую планируют открыть, будет ориентирована на украинцев, обращаться к ней смогут и местные жители. Заведение будет принимать пациентов по условиям Национального фонда здоровья (NFZ).