Bolt позбавили ліцензії в Польщі: що буде далі з перевезенням пасажирів

Популярний перевізник Bolt втратив ліцензію транспортного агента в Польщі. Компанія вже оскаржила це рішення, але її доля в цій країні поки невизначена.

Причини відкликання ліцензії

Головний інспектор дорожнього транспорту позбавив Bolt ліцензії агента з перевезення пасажирів. Причин для такого рішення декілька. Одна з них – неправомірні дії перевізника, а точніше – доручення виконання транспортних перевезень фірмам та підприємцям, які не мали відповідних дозволів.

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Рішення Генеральної інспекції автомобільного транспорту також є наслідком багатьох резонансних останнім часом випадків домагань до пасажирок, які користуються послугами не тільки Bolt, а й Uber. Це стало результатом відсутності належної перевірки співробітників у компаній.

Однак на цьому звинувачення на адресу перевізника не закінчуються. Bolt також звинувачують у тому, що він найняв водіїв на неповний робочий день, наприклад, 1/16, і фактично доручав їм працювати кілька годин на день. Список доповнюють звинувачення у некоректній виставці рахунків у додатку.

Компанія не перестане працювати

Bolt не погоджується з оголошеним рішенням. Компанія вже подала на нього апеляцію, справа перебуває у другій інстанції. Рішення має бути прийняте протягом кількох днів.

Також транспортна компанія підстрахувалась на випадок, якщо анулювання ліцензії стане остаточним. Bolt як і раніше зможе надавати послуги, займаючись транспортним посередництвом через іншу компанію, яку він створив минулого літа. Це Bolt Ride sp. z o. o., яка працює паралельно з Bolt Services. Однак компанія офіційно не розкрила, чому була створена ця організація.