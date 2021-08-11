Близько 6% всіх зарплат у республіці люди отримують неофіційно та не сплачують жодних податків. У межах оновленої програми "Polski Ład" уряд планує боротись із тіньовим сектором економіки.

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Що чекає на нелегальних працівників та їх компанії

Сьогодні польське законодавство передбачає, що нелегальні працівники, якщо їх викрили контролюючі органи, повинні повертати суму несплачених податків та додаткові відсотки. Після того, як нові правки до законодавства набудуть чинності, фінансове покарання перейде на роботодавця, а не працівника.

Нормативні акти передбачають, що якщо нелегальний працівник сам звертається у податкову чи трудову інспекцію та повідомляє про підприємство, яке працевлаштувало його неофіційно, то з нього знімають будь-яку відповідальність за порушення, у тому числі кримінальну.

Натомість контролюючі органи навідуються до підприємства з перевіркою та змушують роботодавців, які працевлаштовують неофіційно, сплатити за кожного нелегала:

внески на соціальне забезпечення;

медичне страхування;

податок на дохід;

штрафні відсотки.

Ми прагнемо захистити працівників та покарати роботодавців, котрі нехтують безпекою найнятої робочої сили,

– заявив заступник міністра фінансів Польщі Ян Сарновський.

Нові правила, згідно з планами Міністерства фінансів Польщі, набудуть чинності з 1 січня 2022 року.