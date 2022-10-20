У Польщі стали доступні інструкції до ліків українською мовою

Європейська федерація фармацевтичних індустрій та асоціацій (EFPIA) запустила нову ініціативу, яка має полегшити біженцям з України доступ до інструкцій лікарських засобів українською мовою. Програму започаткували в Польщі, адже там наразі проживає найбільше українців, які рятуються від війни.

Як в Польщі отримати інструкцію до ліків українською мовою

Так, громадяни України, які проживають у Польщі, тепер зможуть отримати електронну брошуру з інформацією про медикаменти (e-PIL) для рецептурних ліків рідною мовою. Цей проєкт добровільно підтримали кілька фармацевтичних компаній для зменшення ризику зловживання ліками через мовний бар’єр.

Читайте також Довідник для українців в Польщі: як не розгубитися та отримати відповіді на питання

Відповідно до Директиви щодо фальсифікованих лікарських засобів (FMD), кожна упаковка ліків, що відпускаються за рецептом, містить унікальний код Datamatrix. Використовуючи безкоштовну спеціальну мобільну програму, лікарі або пацієнти можуть сканувати цей код та отримати доступ до e-PIL.

Інструкції e-PIL є достовірним перекладом офіційних брошур (PIL), доступних у паперовій формі для конкретного препарату. Щоб отримати доступ до e-PIL українською мовою, потрібно лише завантажити та встановити додаток на смартфон з Android або iOS.

Понад 7 мільйонів переселенців з України в’їхали до ЄС, включаючи пацієнтів, які потребують постійного лікування. Створення електронної брошури з інформацією про продукт українською мовою – це програма, яку ініціювала фармацевтична галузь, щоб задовольнити потреби цих пацієнтів і полегшити доступ до медичної допомоги їхньою рідною мовою,

– говорить Наталі Молл, генеральний директор EFPIA.