Как в Польше получить инструкцию к лекарству на украинском языке

Так, граждане Украины, проживающие в Польше, теперь смогут получить электронную брошюру с информацией о медикаментах (e-PIL) для рецептурных лекарств на родном языке. Этот проект добровольно поддержали несколько фармацевтических компаний для уменьшения риска злоупотребления лекарствами из-за языкового барьера.

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Согласно Директиве по фальсифицированным лекарственным средствам (FMD), каждая упаковка лекарств, отпускаемых по рецепту, содержит уникальный код Datamatrix. Используя бесплатную специальную мобильную программу, врачи или пациенты могут сканировать этот код и получить доступ к e-PIL.

Инструкции e-PIL являются достоверным переводом официальных брошюр (PIL), доступных в бумажной форме для конкретного препарата. Чтобы получить доступ к e-PIL на украинском языке, нужно только загрузить и установить приложение на смартфон с Android или iOS.