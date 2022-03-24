Так, Національний фонд здоров’я Польщі (NFZ) запустив гарячу лінію для медичного персоналу та пацієнтів з України. Консультації надають українською та польською мовами. Усі дзвінки є безкоштовними.
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Яку інформацію можна дізнатися за допомогою інфолінії
За номером телефону 800-190-590 громадяни України, які знайшли прихисток у Польщі, можуть довідатися таку інформацію:
- умови працевлаштування українців з медичною освітою в лікувальних закладах Польщі;
- як важкохворі українці (наприклад, люди з онкологічними захворюваннями) можуть продовжити лікування в польських клініках (з таким запитом на інфолінію звернулися вже понад 300 людей з України);
- принципи функціонування системи охорони здоров'я в Польщі тощо.
Також для отримання інформації можна писати на електронну пошту tip@nfz.gov.pl. Ще є можливість спілкування за допомогою чату чи відеодзвінка із сурдоперекладачем.
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