У Польщі сезон полуниці опинився під загрозою: які причини

Цього року у Польщі скаржаться на неурожай полуниці. Ягоди буквально псуються на очах. Одна з причин такої ситуації – недостатня кількість сезонних працівників.
Значною мірою обставини погіршила спека, яка нещодавно почалася у країні. Фермери побоюються, що зможуть зібрати лише половину із запланованого урожаю.
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Чому у Польщі проблеми з вирощуванням полуниці
Фермер з Коконіна в гміні Білини Станіслав Вінярський зазначає, що ягоди у 2021 році вродили погано, бо було багато заморозків. Коли ж почалася літня спека, то земля пересохла. Такі погодні контрасти негативно вплинули на урожай.
На наших полях все пропало. Кущі почали сохнути, а полуниця буквально вариться на грядці від високої температури. Урожайність дуже низька,
– констатує Станіслав Вінярський.
На його думку, за оптимістичним припущенням, польські ферми зберуть лише 50% того, що передбачали отримати.
Крім того, не останню роль у загостренні проблеми зіграв і брак робочих рук. Польща неодноразово зазначала про критичну нестачу сезонних працівників. Та зараз українських громадян менше цікавить така робота, ніж у попередні роки.Нагадуємо, що у Польщі, як правило, платять 3 – 4 злоті за кілограм зібраних ягід. Людина, яка працює на польських полях по вісім годин щодня, може заробляти близько 3 тисяч злотих (майже 670 євро) за місяць. Це менше, ніж пропонують інші європейські країни.