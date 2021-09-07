У Польщі розшукують зниклу українку

Уродженка Волині зникла безвісти у Польщі. Востаннє жінку бачили 4 серпня у Варшаві.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області. Всіх, хто побачить зниклу на вулицях польської столиці або знає її місце перебування, просять повідомити поліцію.

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Що відомо про зникнення українки у Варшаві

Рідні розшукують Гергешу Зоряну Олександрівну. Жителька села Перевали Ковельського району народилася 23 квітня 1973 року. 26 січня вона вирушила на роботу до Польщі. А після 4 серпня зв'язок із нею обірвався.

Коли 48-річну українку бачили востаннє, вона перебувала у варшавському районі Прага-Полуднє.

Небайдужих громадян, яким відома якась інформація про волинянку просять, серед іншого, телефонувати за номерами:

0335253284;

0634357494.

Гергеша Зоряна Олександрівна / Фото ВолиньPost