У Польщі запрацював перший мобільний додаток ZUS: як оформити грошову допомогу віддалено
Джерело:Głos Szczeciński
Польська установа соціального страхування запустила перший мобільний додаток mZUS. Завдяки програмі можна швидко отримати доступ до інформації, а також віддалено подати заявки на соціальні виплати.
Як повідомляє ZUS, завдяки такій діджиталізації користувачі можуть розраховувати на отримання послуг у вихідні дні, коли традиційні візити до відповідних кабінетів неможливі. Додаток можна використовувати на смартфонах з операційними системами Android та iOS. Застосунок – безкоштовний.
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Хто може користуватися додатком від ZUS
Наразі mZUS буде корисний людям, для яких передбачені сімейні пільги. У початковий період роботи клієнти зможуть подавати заявки на отримання виплат в рамках програм "Добрий старт" чи отримання допомоги по догляду за дитиною "500+". У довгостроковій перспективі функціонал буде розширено, щоб включити додаткові сімейні пільги, наприклад, заявки на серцево-легеневу реанімацію та фінансування дитячих садків (DZ).
Ми хочемо надати нашим клієнтам якомога ширші можливості, аби вони могли подати заявку на пільги, які виплачує ZUS. Ми виходимо з того, що важливо всіляко полегшити батькам процес оформлення коштів. Ми добре знаємо, що догляд за дитиною та домом займає багато часу. Сподіваємося, що завдяки додатку вдасться скоротити час звернення за пільгами,
– наголосила президентка ZUS Гертруда Устінська.
Вона додала, що можливість подавати заяви в електронному вигляді – це, перш за все, велика зручність для батьків, які самі вирішують, коли це робити: вранці, в обід чи ввечері.
Які функції доступні в додатку mZUS
- користувачі можуть легко подайте заявку на отримання виплат 500+ і 300+;
- перевірити статус надісланих заяв та інформацію про виплату допомоги;
- отримувати повідомлення від ZUS, наприклад, про новий пільговий період;
- прочитати оновлену інформацію від держави.