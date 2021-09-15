У Польщі пожежа охопила будинок, в якому мешкали працівники з України

Пожежа трапилася в одному з будинків для тимчасових працівників у місті Пясечно (Мазовецьке воєводство). Це сталося у понеділок, 13 вересня.

Відомо, що у постраждалому від вогню будинку проживали понад 40 трудових мігрантів. Більшість з них були громадянами України.

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Детальніше про пожежу

Близько 21:00 почало горіти піддашшя приватного житлового будинку, пристосованого до хостела для робітників.

На місце пожежі швидко приїхали 12 рятувальних бригад. Пожежникам повідомили, що мешканці змогли самотужки покинути охоплену полум'ям територію.

Пожежу гасили близько чотирьох годин. А по завершенні робіт рятувальники знайшли тіло людини. Ймовірно, загиблим є українець.

Справу вже взялася розслідувати поліція. Є припущення, що пожежа сталася через несправність системи опалення будівлі.