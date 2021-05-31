Зламаний палець, травма хребта та забій голови: у Польщі поліція жорстоко побила українця

У Закопаному польська поліція затримала 18-річного громадянина України, який збирав пожертви для громадської організації. За словами хлопця, правоохоронці словесно ображали його, а згодом жорстоко побили.

Інцидент трапився поблизу місцевого магазину Biedronka, де волонтер благодійної організації Beneficjum Дмитро збирав гроші на лікування хворої дитини. У поліції заявляють, що жодного перевищення повноважень з боку їх працівників не було.

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Деталі інциденту

Згідно з інформацією, яку надала мережа Biedronka, вони викликали поліцію після неодноразових пояснень, що хлопець не може збирати пожертви у магазині, бо не має відповідного дозволу від керівництва.

За словами Дмитра, правоохоронці були дуже грубими та агресивними, в його бік лунали гасла з нецензурною лайкою та расистським підтекстом, на кшталт "Їдь ***** в Україну".

Волонтер спробував зафільмувати поведінку поліцейських, однак вони це помітили, відібрали у юнака мобільний телефон і зламали йому палець. Після цього хлопця повалили на підлогу, вдарили ногою по голові та притиснули до землі коліном.

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За словами Дмитра, після цього йому вдягли наручники та затягли у патрульну машину, де вилучили картку пам'яті з телефону і вимагали 200 злотих штрафу, залякуючи, що його депортують. Тож хлопець віддав правоохоронцям гроші, і після цього його відпустили.

У лікарні Дмитро пройшов судово-медичну експертизу, і лікарі зафіксували у нього забій голови, травму хребта та перелом пальця руки.

У хлопця зафіксували численні травми / Фото Unsplash

Реакція фонду

Представниця фонду Beneficjum Віолетта Чайка розповідає, що вони вже повідомили про інцидент почесного консула та посольство України. Окрім цього, направлено відповідне звернення у штаб поліції в Кракові та в установи, які займаються боротьбою за права людей.

Ми зробимо все, щоб ця справа набула розголосу. Дмитро досі у шоковому стані, і, на жаль, такі принизливі та жорстокі напади на наших волонтерів – не вперше,

– наголошує Віолетта Чайка.

Відповідь поліції

Закопанська поліція переконує, що у діях їх працівників перевищення повноважень не було. Вони пояснюють, що волонтер не виконував вказівок та поводився агресивно, через що їм довелось застосувати силу.

За словами прессекретаря Повітового штабу поліції Закопаного Кшиштофа Ваксмундскі, волонтер міг отримати травми через те, що намагався вирватись із рук правоохоронців.

Затриманий не хотів називати свого імені і увесь час порпався у кишенях, не реагуючи на вказівки поліції тримати руки на видноті. Хлопець вдавав, що не розуміє польської мови, а наручники на нього одягли через те, що він намагався чинити опір,

– пояснює Ваксмундскі.

До слова, штаб поліції Кракова вже оголосив про розслідування поведінки правоохоронців у Закопаному. Магазин Biedronka надав записи камер спостережень, які зафіксували затримання 18-річного українця. Генеральний консул України також чекає роз'яснень у справі.