Так, Головне управління поліції запустило лінію, за якою правоохоронним органам Польщі можна надати інформацію про зникнення біженців та членів їхніх сімей, які перебралися у Польщі через війну в Україні. Крім цього, за цим телефоном можна інформувати поліцію про випадки торгівлі людьми та сексуальні злочини.

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Екстренні контакти у Польщі

Номер телефону Центру пошуку зниклих безвісти Головного управління поліції: 47 72 123 07 (для дзвінків з-за кордону + 48 47 72 123 07 ).

(для дзвінків з-за кордону ). Електронна пошта: cpozkgp@policja.gov.pl.

За цими контактами можна як надіслати, так і отримати інформацію щодо зникнення людей, які перетнули український кордон з Польщею на тлі війни.

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