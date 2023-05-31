Початок прокату стрічки заплановано на 1 червня 2023 року. Анонси мультфільму з'явилися на сайтах кінотеатрів Польщі у різних містах. Перелік кінотеатрів – далі у матеріалі!

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Де дивитися "Мавку" у Польщі

Мультфільм з дубляжем українською мовою можна буде побачити у наступних містах Польщі:

Бєльсько-Бяла,

Болеславець,

Ельблонг,

Гданськ,

Гдиня,

Гожув-Великопольський,

Грудзьондз,

Ястшембе-Здруй,

Катовіце,

Кельце,

Кротошин,

Ленчиця,

Лодзь,

Мєндзиздроє,

Освєнцим,

Познань,

Жешув,

Щецин,

Свіднік,

Варшава,

Вроцлав.





Перелік міст та кінотеатрів Польщі, де покажуть "Мавку" українською / Скриншот monolith.pl

Зазначається, що "Мавку" у польських кінотеатрах з українським дубляжем показуватимуть протягом червня і липня. А 4 серпня 2023 року відбудеться прем'єра мультфільму польською мовою, де роль головної героїні озвучить Роксана Венгель.

"Мавка. Лісова пісня": про що мультфільм

Безмежні українські ліси з давніх-давен приховують безліч таємниць і загадок. Там, серед столітніх дерев, живуть незвичайні міфічні істоти, а серед них – Мавка, Душа і новообрана Берегиня Лісу. Її головне покликання – захищати Ліс та його головний скарб – Джерело життя – від будь-яких зазіхань людей. Лукаш – звичайний сільський хлопець з рідкісним музикальним талантом, який він повністю вкладає у гру на сопілці. Лукаш мріє все своє життя присвятити музиці. Саме завдяки їй і відбувається неймовірне: Мавка і Лукаш зустрічаються і закохуються одне в одного. Їхній союз і так майже неможливий, але перешкод стає ще більше, коли в селі з'являється пожадлива і всемогутня Килина. Вона обіцяє людям прогрес і добробут, що є лише прикриттям для її справжньої мети – дістатися до Джерела життя. Килина знає, що ключ до нього – Мавка, в серці якої вже оселилося кохання, зробивши її вразливою. Для того, щоб використовувати Мавку, Килина вибирає своїм знаряддям закоханого Лукаша і селян, душі яких наповнює злістю і страхом. Чи зможе Мавка врятувати Ліс, а музика Лукаша зробити диво і врятувати кохання? "Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн Цікаво про мультфільм

"Мавка" вийшла 2 березня і показала найкращі результати за всю історію українського анімаційного кінематографа. За перший вікенд прокату стрічка зібрала 25 мільйонів переглядів, а за 5 – майже 100 мільйонів. Кошторис стрічки становить понад 187 мільйонів гривень. "Мавку" сміливо можна назвати одним із найдорожчих українських мультфільмів.

Робота над цим мультфільмом почалася ще у 2015 році. Протягом цих восьми років творці змінювали сюжет, вигляд головних героїв, однак їм все-таки вдалося потішити українців якісним продуктом, який сміливо можна презентувати у світі.