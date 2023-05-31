Начало проката фильма запланировано на 1 июня 2023 года. Анонсы мультфильма появились на сайтах кинотеатров Польши в разных городах. Список кинотеатров – далее в материале!

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Где смотреть "Мавку" в Польше

Мультфильм с дубляжем на украинском языке можно будет увидеть в следующих городах Польши:

Бельско-Бяла,

Болеславец,

Эльблонг,

Гданьск,

Гдыня,

Гожув-Великопольский,

Грудьондз,

Ястшембе-Здруй,

Пробуйте,

Кельце,

Кротошин,

Ленчица,

Лодзь,

Мендзиздрое,

Освенцим,

Познань,

Жешув,

Щецин,

Свидетель,

Варшава,

Вроцлав.





Список городов и кинотеатров Польши, где покажут "Мавку" на украинском языке / Скриншот monolith.pl

Отмечается, что "Мавку" в польских кинотеатрах с украинским дубляжом будут показывать в течение июня и июля. А 4 августа 2023 состоится премьера мультфильма на польском языке, где роль главной героини озвучит Роксана Венгель.

"Мавка. Лесная песня": о чем мультфильм

Безграничные украинские леса издавна скрывают множество тайн и загадок. Там, среди столетних деревьев, обитают необычные мифические существа, а среди них – Мавка, Душа и новоизбранная Берегиня Леса. Ее главное призвание – защищать Лес и его главное сокровище – Источник жизни – от любых посягательств людей. Лукаш – обычный деревенский парень с редким музыкальным талантом, который он полностью вкладывает в игру на свирели. Лукаш мечтает всю свою жизнь посвятить музыке. Именно благодаря ей и происходит невероятное: Нимфа и Лукаш встречаются и влюбляются друг в друга. Их союз и так почти невозможен, но препятствий становится еще больше, когда в деревне появляется похотливая и всесильная Акулина. Она обещает людям прогресс и благополучие, что является лишь прикрытием для ее подлинной цели – добраться до Источника жизни. Акулина знает, что ключ к нему – Мавка, в сердце которой уже поселилась любовь, сделав ее уязвимой. Для того чтобы использовать Мавку, Акулина выбирает своим орудием влюбленного Лукаша и крестьян, души которых наполняет злобой и страхом. Сможет ли Мавка спасти Лес, а музыка Лукаша совершить чудо и спасти любовь? "Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн Интересно о мультфильме

"Мавка" вышла 2 марта и показала самые лучшие результаты за всю историю украинского анимационного кинематографа. За первый уикенд проката лента собрала 25 миллионов просмотров, а за 5 – почти 100 миллионов. Смета ленты составляет более 187 миллионов гривен. "Мавку" смело можно назвать одним из самых дорогих украинских мультфильмов.

Работа над мультфильмом началась еще в 2015 году. В течение этих восьми лет создатели меняли сюжет, вид главных героев, однако им все-таки удалось порадовать украинцев качественным продуктом, который можно смело презентовать в мире.