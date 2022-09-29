У Польщі створили прототип будинку для українських біженців – фото помешкання 6 на 6 метрів
Джерело:Politechnikа Wrocławskа
Студенти та науковці Вроцлавської політехніки створили й презентували прототип тимчасового будинку. Вони призначені для українських біженців в Польщі, а також внутрішньо переміщених осіб в Україні.
У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців
Прототип будинку створили за проєктом японського архітектора Шигеру Бана, який сам здійснював нагляд за процесом. Він назвав свій витвір New Temporary House. Його розробку дещо видозмінили, щоб пристосувати до польських та українських умов.
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Такий модульний будинок виконаний за системою SHS (Styrofoam Housing System), що ґрунтується на збірних елементах, легких та недорогих у виготовленні, які з'єднуються між собою.
Готова конструкція має розміри площею приблизно 35 квадратних метрів (орієнтовно 6 на 6 метрів), її можна використовувати для проживання людей від кількох місяців до кількох років.
Один такий будинок можна звести приблизно за 3 тижні. Потім його можна під'єднати до електрики та комунікацій.
Щодо характеристик помешкання, то в одному кутку будинку розташована кухня, в другому облаштована ванна кімната, у третьому розташований туалет, у четвертому – ліжка.
Як відбувалося спорудження прототипу модульного будинку / Фото pwr.edu.pl