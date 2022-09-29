У Польщі створили прототип будинку для українських біженців – фото помешкання 6 на 6 метрів

Студенти та науковці Вроцлавської політехніки створили й презентували прототип тимчасового будинку. Вони призначені для українських біженців в Польщі, а також внутрішньо переміщених осіб в Україні.

У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців

Прототип будинку створили за проєктом японського архітектора Шигеру Бана, який сам здійснював нагляд за процесом. Він назвав свій витвір New Temporary House. Його розробку дещо видозмінили, щоб пристосувати до польських та українських умов.

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