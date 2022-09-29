В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев

Прототип дома был создан по проекту японского архитектора Шигеру Бана, который сам осуществлял надзор за процессом. Он назвал свое произведение New Temporary House. Его разработку несколько видоизменили, чтобы приспособить к польским и украинским условиям.

Читайте также В польском Белостоке назвали перекресток в честь Украины

Такой модульный дом выполнен по системе SHS (Styrofoam Housing System), основанной на сборных элементах, легких и недорогих в соединении, которые соединяются между собой.

Готовая конструкция имеет размеры площадью примерно 35 квадратных метров (ориентировочно 6 на 6 метров), ее можно использовать для проживания людей от нескольких месяцев до нескольких лет.

Один такой дом можно построить примерно за 3 недели. Затем его можно подключить к электричеству и коммуникациям.

Что касается характеристик дома, то в одном углу дома расположена кухня, во втором обустроена ванная комната, в третьем расположен туалет, в четвертом – кровати.

Как происходило строительство прототипа модульного дома / Фото pwr.edu.pl