У Польщі почнуть видавати лікарняні тим, хто скаржиться на вигорання на роботі

4 жовтня 2021 , 18:08
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Джерело:

The Warsaw

Тепер у Польщі людина, яка відчуває емоційне вигорання на роботі, зможе отримати лікарняний. Медики почнуть оформляти такі документи вже з початку 2022 року.

Раніше вигорання вважалося професійним синдромом. Тепер цей стан офіційно визнали захворюванням згідно з Міжнародною класифікацією хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

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Відповідно лікарі зможуть видавати лікарняний лист (L4) тим, хто скаржиться на вигорання, пов'язане з роботою – wypalenie zawodowe. Всі виплати будуть проведені за встановленими процедурами. 

Довідка. Емоційне вигоряння –  це хвороба, яка виникає через хронічний стрес, якому людина піддається на робочому місці, й не може успішно побороти.

За інформацією Управління соціального страхування, у період з січня по травень 2021 року працівники в Польщі отримували L4 загалом на 116,3 мільйонів днів. За цей час держава виплатила їм допомогу в розмірі 11,2 мільярда злотих.

Емоційне вигорання: що ще варто знати 

Вперше про проблему емоційного вигорання заговорили ще у 1970-х роках. Саме психолог Герберт Фройденбергер зі США запровадив відповідний термін. Він виокремив такі його симптоми:

  • виснаження;
  • втома;
  • часті головні болі та шлунково-кишкові розлади;
  • безсоння та задишка;
  • розчарування;
  • злість;
  • підозріле ставлення;
  • почуття всемогутності чи надмірної впевненості;
  • надмірне вживання транквілізаторів та барбітуратів;
  • цинізм та ознаки депресії. 

Як подолати емоційне вигорання: дивіться відео 24 каналу

 

Автор: Ірина Буртик