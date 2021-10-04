У Польщі почнуть видавати лікарняні тим, хто скаржиться на вигорання на роботі

Тепер у Польщі людина, яка відчуває емоційне вигорання на роботі, зможе отримати лікарняний. Медики почнуть оформляти такі документи вже з початку 2022 року.

Раніше вигорання вважалося професійним синдромом. Тепер цей стан офіційно визнали захворюванням згідно з Міжнародною класифікацією хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

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Відповідно лікарі зможуть видавати лікарняний лист (L4) тим, хто скаржиться на вигорання, пов'язане з роботою – wypalenie zawodowe. Всі виплати будуть проведені за встановленими процедурами.

Емоційне вигоряння –це хвороба, яка виникає через хронічний стрес, якому людина піддається на робочому місці, й не може успішно побороти.

За інформацією Управління соціального страхування, у період з січня по травень 2021 року працівники в Польщі отримували L4 загалом на 116,3 мільйонів днів. За цей час держава виплатила їм допомогу в розмірі 11,2 мільярда злотих.

Емоційне вигорання: що ще варто знати

Вперше про проблему емоційного вигорання заговорили ще у 1970-х роках. Саме психолог Герберт Фройденбергер зі США запровадив відповідний термін. Він виокремив такі його симптоми:

виснаження;

втома;

часті головні болі та шлунково-кишкові розлади;

безсоння та задишка;

розчарування;

злість;

підозріле ставлення;

почуття всемогутності чи надмірної впевненості;

надмірне вживання транквілізаторів та барбітуратів;

цинізм та ознаки депресії.

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