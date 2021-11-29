Відповідний законопроєкт про створення Фонду захисту вакцинованих від коронавірусу громадян підготували члени робочої групи з розробки інструментів боротьби проти COVID-19. До ініціативної групи входять урядовці та депутати Сейму.

Цікаво Двічі емігрували й створили вигідний бізнес в Польщі: як українці вперто йшли до успіху

Яка компенсація передбачена

Згідно з цим законопроєктом, розмір допомоги для громадян, які постраждали від значних побічних ефектів через вакцинацію від COVID-19, залежатиме від тривалості госпіталізації.

Мінімальна компенсація становить 10 тисяч злотих (понад 2,2 тисячі євро). Таку суму зможуть отримати ті люди, які після вакцинації були госпіталізованими від 14 до 30 днів. Максимальний розмір компенсації буде становити 100 тисяч злотих (понад 22 тисячі євро). Такі гроші виплатять вакцинованим при госпіталізації від 120 днів.

Зверніть увагу! Важкі побічні ефекти після вакцинації трапляються в одиниць. Експерти наголошують: ризики, які несе COVID-19, значно перевищують ризики вакцинації.

Найближчим часом пропозицію буде направлено на затвердження до Сенату, а потім, за умови погодження, на підпис президенту.

Нагадуємо, що повний курс вакцинації у Польщі пройшли вже майже 54% населення.