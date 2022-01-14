У Польщі підвищили ціни на проїзд у потягах: як змінилася вартість

З 13 січня ціни на квитки у польських поїздах збільшилися. Найбільше підвищення стосується квитків TLK та Intercity – їх вартість стала більшою аж на 15%.

Загалом же мандрівники платитимуть більше за кожен тип подорожі. Водночас є одна хитрість, завдяки якій туристи зможуть зекономити гроші.

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Як змінилася вартість квитків

Ціни на проїзд у польських поїздах різко змінилися через витрати на тягову енергію і ремонт. Найбільше подорожчали подорожі TLK та Intercity – на 15%. Тим часом:

вартість поїздки Express InterCity (EIC) зросла на 7,19%,

а Pendolino – на 12,67%.



Як змінилися ціни на проїзд у польських поїздах / Фото In Poland

Як можна заощадити

Мандрівники, які бронюють квитки заздалегідь, залишаться у виграші. У PKP Intercity запровадили підвищені знижки на квитки, куплені завчасно. Досі пасажири могли скористатися знижкою на поїздку у розмірі 10, 20 чи 30% залежно від того, за скільки днів до цього вони вирішили купити квиток.

З 13 січня акція на квитки, куплені заздалегідь, буде вищою і становитиме:

1-й рівень – за 30 – 21 день до поїздки – 45% знижка від базової ціни,

2-й рівень – за 20 – 14 день до поїздки – 30% знижка від базової ціни,

3-й рівень – за 7 днів – 15% знижка від базової ціни.

Водночас із січня перестане діяти пропозиція квитків вихідного дня.