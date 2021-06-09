У Польщі підлітки повернули українському емігранту загублений гаманець

У місті Скокі Великопольського воєводства поліція висловила подяку двом місцевим школярам. Діти знайшли загублений гаманець і принесли його у поліцію. Власником виявився українець.

Школярі, які віддали правоохоронцям знайдену чужу річ, є учнями шостого та сьомого класів. Їх звати Войцек і Куба. Ці та інші деталі ситуації розповіли працівники місцевої поліції на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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Як знайшли власника

Поліції вдалося розшукати власника, хоча у гаманці не було жодних документів. У ньому були лише 170 злотих (близько 1258 гривень) та сакральний образ. Завдяки цьому образу і змогли знайти власника, який є громадянином України. Ця сакральна річ, за словами українця, має для нього дуже велике значення. Він зміг її описати, тож поліцейські повернули чоловікові гаманець.

Працівники поліції письмово подякували школярам за допомогу у розслідуванні, а їхнім батькам – за належне виховання юнаків.

Ми дякуємо батькам за передачу таких цінностей,

– зазначили правоохоронці.