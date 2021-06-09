Школьники, которые отдали правоохранителям найденную чужую вещь, являются учениками шестого и седьмого классов. Их зовут Войцек и Куба. Эти и другие детали ситуации рассказали работники местной полиции на своей официальной странице в фейсбуке.

Интересно От учительницы английского к владелице фирмы по недвижимости: карьерный путь украинки в Варшаве

Как нашли владельца

Полиции удалось разыскать владельца, хотя в кошельке не было никаких документов. В нем были всего 170 злотых (около 1258 гривен) и сакральный образ. Благодаря этому образу и смогли найти владельца, который оказался гражданином Украины. Эта сакральная вещь, по словам украинца, имеет для него очень большое значение. Он смог ее описать, поэтому полицейские вернули мужчине кошелек.

Работники полиции письменно поблагодарили школьников за помощь в расследовании, а их родителей – за надлежащее воспитание юношей.