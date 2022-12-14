Різдвяні пакунки для біженців: українцям в Польщі роздаватимуть продуктові набори до свят

У передріздвяний період польські благодійні організації проводять акції, спрямовані на підтримку тих, хто найбільше потребує. Цьогоріч допомагатимуть і українцям, які опинилися в Польщі через велику російсько-українську війну.

Сім'ї з України, які перебувають у Свіноуйсьце й інших містах Польщі, отримають впродовж найближчих вихідних, 16 – 17 грудня, загалом понад 8 тонн їжі. До Різдва ті, хто потребує, отримають гуманітарну допомогу в рамках акції "Посилка для родини з України".

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Що відомо про акцію "Посилка для родини з України"

Допомогу фінансує Польська господарча палата в Японії (PCCIJ), а з організацією допомогла Польсько-українська господарча палата. Спільними зусиллями було підготовлено 200 пакунків для українських сімей, які проживають у Свіноуйсьце – польському місті, що на кордоні з Німеччиною.

Посилки біженцям з України роздаватимуть волонтери з фонду Speak Up в п’ятницю та суботу (16 – 17 грудня) на Зеленому ринку "Під годинником" на вул. Kołłątaja в павільйоні № 51. У п’ятницю акція розпочнеться о 14:00, а в суботу о 13:00.

Люди, які потребують допомоги та мають номер PESEL зі статусом біженця, все ще можуть зв’язатися зі мною для отримання підтримки. Зробити це можна до середи, 14 грудня, в кабінеті 108 на вул. Wyspianski 35c at 7-15,

– каже уповноважена президента Свіноуйсьце зі співпраці з українською громадою Ліля Ткач.