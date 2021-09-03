У Польщі оновили програму Rodzina 500+: що змінилося
3 вересня 2021 , 11:08Читать новость на русском
Джерело:Business Insider Polska
Метою Rodzina 500+ є надання батькам фінансової допомоги для виховання дітей. Польський уряд схвалив законопроєкт, який передбачає декілька суттєвих змін у цій програмі.
Законопроєкт був схвалений 31 серпня під час засідання уряду. Польська влада планує, що схвалені зміни почнуть діяти з 1 січня 2022 року.
Цікаво Переїзд у Польщу з дітьми: на що звернути увагу – досвід українки
Що зміниться в програмі Rodzina 500+
Є три головні зміни у Rodzina 500+, на які варто звернути увагу.
- Виплатою одноразової щорічної допомоги батькам надалі буде займатися ZUS, а не спеціальні центри з виплати допомог та пільг у різних воєводствах.
- Заяви на отримання грошової допомоги в межах Rodzina 500+ можна буде подавати лише онлайн. Паперові заявки втратять чинність. Здійснити дистанційне подання заяви можна буде через платформу PUE ZUS або через електронний банкінг.
- Передбачені у рамках програми кошти будуть надходити виключно на банківський рахунок заявника (конкретно того, хто подасть заявку на отримання допомоги). Видавати допомогу готівкою перестануть.