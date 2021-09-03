У Польщі оновили програму Rodzina 500+: що змінилося

Метою Rodzina 500+ є надання батькам фінансової допомоги для виховання дітей. Польський уряд схвалив законопроєкт, який передбачає декілька суттєвих змін у цій програмі.

Законопроєкт був схвалений 31 серпня під час засідання уряду. Польська влада планує, що схвалені зміни почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

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Що зміниться в програмі Rodzina 500+

Є три головні зміни у Rodzina 500+, на які варто звернути увагу.

Виплатою одноразової щорічної допомоги батькам надалі буде займатися ZUS, а не спеціальні центри з виплати допомог та пільг у різних воєводствах.

Заяви на отримання грошової допомоги в межах Rodzina 500+ можна буде подавати лише онлайн. Паперові заявки втратять чинність. Здійснити дистанційне подання заяви можна буде через платформу PUE ZUS або через електронний банкінг.

Передбачені у рамках програми кошти будуть надходити виключно на банківський рахунок заявника (конкретно того, хто подасть заявку на отримання допомоги). Видавати допомогу готівкою перестануть.

Нагадуємо, що програма Rodzina 500+ – це державна програма, метою якої є фінансова підтримка сімей у вихованні дітей, а також зростання народжуваності та поліпшення демографічної ситуації в Польщі. Згідно з цією програмою, після народження другої дитини держава виплачує сім'ї допомогу в розмірі 500 злотих на місяць. Програма поширюється і на іноземців, які проживають у Польщі.