Так, за понад 2 місяці війни, що Росія розв'язала проти України, у Польщу прибуло уже майже 3 мільйони наших громадян. А один з головних факторів швидкої адаптації у чужій країні – мова.

Це цікаво Війна зупинила бізнес, але дала поштовх до розвитку YouTube-каналу: історія українця

Умови проходження безкоштовних мовних курсів у Польщі

Тож Академія фінансів та бізнесу Вістула, що у Варшаві, анонсувала набір українців на мовні курси. Платити за них не доведеться. Ба більше, кожен, хто відвідуватиме заняття, отримуватиме стипендію у розмірі 1 500 злотих

Курси триватимуть з 1 травня до 30 вересня 2022 року. Після цього можна вступити до польського університету та продовжити навчання на загальних умовах.

Хто претендує на безоплатні курси

громадяни України, які були студентами українських ВУЗів у 2021 – 2022 роках;

перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року.

Важливо! Записатися на курси та поставити додаткові питання можна за цією електронною поштою – solidarni.ukraina@vistula.edu.pl. А реєстраційна форма доступна за посиланням.

До слова – Як поляки допомагають Україні: дивіться відео