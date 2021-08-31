У Польщі набули чинності нові правила водіння для власників електросамокатів та велосипедистів

У Польщі набрала чинності постанова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, яка вводить до кодексу нові правила щодо водіння, включаючи електроскутери. Нові правила також поширюються на велосипедистів та водіїв електросамокатів.

Відтак, з понеділка, 30 серпня, міська варта в Польщі отримала нові повноваження. Тих учасників руху, які не дотримуються оновлених правил, будуть карати штрафами.

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Яких правил тепер треба дотримуватися

Вальдемар Форисяк з міської гвардії Вроцлава наголосив, що швидкість руху особистого транспортного засобу на тротуарі не може перевищувати швидкість руху пішоходів. Громадські охоронці візуально визначатимуть порушників, які не дотримуватимуться цього обмеження і виписуватимуть їм штрафи.

Не лише на тротуарі, а й на велодоріжці почали діяти обмеження руху. Так, водій електросамоката зобов'язаний пересуватися велодоріжкою з обмеженням швидкості 20 кілометрів за годину.

Якщо спеціальні смуги для велосипедистів відсутні, можна використовувати дорогу, де діє обмеження швидкості 30 кілометрів за годину. При цьому електричний скутер повинен рухатися з максимальною швидкістю 20 кілометрів за годину.