У Польщі можуть спростити умови отримання карти побиту

У Польщі запропонували законопроєкт, який спрощує умови отримання дозволів на роботу та проживання в Польщі. Згідно з ним при подачі заяви не треба буде додавати договір оренди житла та докази отримування регулярних доходів.

Натомість іноземців в Польщі будуть перевіряти щодо того, чи отримують вони не нижчу від мінімальної заробітну плату. Якщо законопроєкт ухвалять до кінця вересня, то запропоновані зміни наберуть чинності на початку 2022 року.

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Які зміни пропонують

Окрім скасування обов'язкового подання договору на оренду житла і підтвердження регулярності доходів, у проєкті пропонують скасувати необхідність повторного отримання карти побиту при зміні посади в межах однієї компанії.

Спростити умови отримання карти побиту хочуть для тих іноземців, які виконують у Польщі стратегічно важливу роботу, та для сезонних працівників.