У Польщі можна буде викликати таксі Bolt з жінкою за кермом

Компанія Bolt, послугами якої активно користують по усій Європі (й не лише), анонсувала нову можливість для пасажирів. Оновлення чекає користувачів з Польщі.

Так, у сервісі Bolt в Польщі запрацює нова функція. Йдеться про послугу "жінки для жінок". Вона передбачає те, що жінки, які викликають таксі, можуть просто у додатку замовити машину з жінкою за кермом. Таким чином компанія хоче запобігати зґвалтуванням у таксі.

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Нова послуга може з'явитися вже у липні.

Жінки піддаються ризику в таксі

Станом на сьогодні, лише у Варшаві розглядають приблизно 20 справ, що стосуються сексуального насильства. Усі постраждалі жінки виклики таксі через додаток.

Один з таких злочинів набув особливого розголосу. Мовиться про випадок у Варшаві, що стався 12 липня. Тоді дівчина, повертаючись додому з нічного клубу, викликала машину через застосунок Bolt. Дорогою вона заснула. Коли проснулася, то помітила, що з неї стягнули одяг, а на ній лежить водій таксі, який теж роздягнений.

Дівчина зуміла вибратися з машини, невдовзі після цього звернулася до поліції. 15 червня підозрюваного водія Bolt було затримано у Гданську. Чоловіка заарештовано, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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