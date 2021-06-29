Автори петиції закликають польський уряд негайно повернути рух потягів з Перемишля до Львова, Києва та Одеси. Своє незадоволення вони пояснюють тим, що, мовляв, з Перемишля сьогодні можна добратися прямими потягами до Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, але, чомусь, не до України.

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Про що йдеться в петиції

Ми протестуємо проти нерівноправного ставлення до міст та регіонів при застосуванні епідемічних обмежень, які є неадекватними до загрози,

– йдеться в повідомленні.

Автори документу додають, що після майже двох років карантину для туризму, торгівлі та гастрономії прикордонного Перемишля подальше припинення залізничного сполучення з Україною означає втрату додаткового шансу вийти з економічної кризи, тоді як для залізничної станції в Перемишлі відновлення сполучень є можливістю повернути провідну роль пересадкового хабу на східному кордоні Польщі та ЄС з Україною.

Підписантами протесту стали такі організації:

Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma Art;

Fundacja Azymut;

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju "Perła Galicji";

Przemyski Klaster Turystyczny;

Fundacja Galicyjskich Dróg Żelaznych;

Porozumienie MOST;

Stowarzyszenie Linia102.pl.

Цей перелік є відкритим.

Нагадаємо, нещодавнє розпорядження польського уряду засвідчило, що залізничне пасажирське сполучення між Польщею та Україною не відновиться щонайменше до 1 вересня 2021 року.



Крім того, для в'їзду в Україну громадяни Польщі повинні пред'явити відповідну страховку та негативний результат тесту на COVID-19 (ПЛР чи антиген), який необхідно провести протягом 72 годин до перетину українського кордону, або документ, що підтверджує завершення повної вакцинації від коронавірусу.



Громадян України, своєю чергою, у Польщі поміщають на карантин. Тест, проведений у країні, з якої людина походить, не є підставою для звільнення від карантину. Мандрівники, які потрапили під карантин, можуть у Польщі пройти тест протягом 48 годин після перетину кордону. Негативний результат такого тесту звільнить їх від карантину. Тип тесту: ПЛР або антигенний.