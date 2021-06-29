Автори петиції закликають польський уряд негайно повернути рух потягів з Перемишля до Львова, Києва та Одеси. Своє незадоволення вони пояснюють тим, що, мовляв, з Перемишля сьогодні можна добратися прямими потягами до Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, але, чомусь, не до України.

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Про що йдеться в петиції

Ми протестуємо проти нерівноправного ставлення до міст та регіонів при застосуванні епідемічних обмежень, які є неадекватними до загрози,
– йдеться в повідомленні.

Автори документу додають, що після майже двох років карантину для туризму, торгівлі та гастрономії прикордонного Перемишля подальше припинення залізничного сполучення з Україною означає втрату додаткового шансу вийти з економічної кризи, тоді як для залізничної станції в Перемишлі відновлення сполучень є можливістю повернути провідну роль пересадкового хабу на східному кордоні Польщі та ЄС з Україною.

Підписантами протесту стали такі організації:

  • Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma Art;
  • Fundacja Azymut;
  • Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju "Perła Galicji";
  • Przemyski Klaster Turystyczny;
  • Fundacja Galicyjskich Dróg Żelaznych;
  • Porozumienie MOST;
  • Stowarzyszenie Linia102.pl.

Цей перелік є відкритим.