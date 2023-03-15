В Польщі заговорили про скасування неторгових неділь

Як відомо, польські магазини здебільшого закриті в останній день тижня, натомість є лише кілька неділь на рік, коли дозволено торгувати. Опозиція Польщі хоче скасувати заборону на недільну торгівлю.

Так, голова Громадянської платформи Дональд Туск під час зустрічі з виборцями в Рокітниці серед іншого висловив свою думку щодо заборони працювати магазинам у неділю. Він підкреслив, що є прихильником того, щоб люди самі вирішували, як провести цей день.

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Чиновник також зауважив, що заборона торгівлі виявилася "смертельною" для маленьких магазинів, тоді як великі супермаркети продовжують процвітати.

Під час правління ПіС у Польщі зникло майже 30 тисяч польських магазинів. З’явилося 2 тисячі супермаркетів,

– сказав Дональд Туск.

Туск також критикував діючий уряд за те, що він не зміг захистити польську торгівлю, а тому його партія буде боротися за повернення торгових неділь.

Заборона працювати магазинам неділями була введена у 2017 році і була спрямована на боротьбу з креативними ідеями торгових мереж, які шукали способи обійти обмеження.