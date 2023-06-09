Дитина без щеплення – штраф для батьків: у Польщі змінять правила вакцинації

У Польщі хочуть штрафувати батьків за відсутність щеплення у їхніх дітей. За останні 10 років кількість відмов від вакцинації тут надзвичайно зросла – аж у тринадцять разів.

Міністерство охорони здоров'я Польщі планує ввести штрафи для батьків чи опікунів, якщо у їхньої дитини немає щеплення. Зараз у країні застосовують так зване "‎примусове виконання", але ця процедура є довгою та неефективною. Влада вважає, що фінансове покарання допоможе краще.

До теми: У Польщі відкрили безкоштовний медцентр для українців: які послуги можна отримати

Електронна карта щеплень

Для запровадження системи штрафів потрібно змінити Закон "Про медичні послуги‎". Поки що польська влада не називає конкретну суму покарання, цей момент ще будуть обговорювати. Проєкт змін до Закону вже пройшов міжвідомчі консультації – скоро його розглянуть у Раді міністрів.

А щоб посилити контроль за вакцинацією дітей, запровадять електронну карту щеплень. Про це розповів директор одного з департаментів Міністерства охорони здоров'я Польщі Даріуш Познанський.

Передусім, запровадимо обов'язкову електронну карту щеплень. Наразі її ведення в такому вигляді є необов'язковим, в основному вона існує в паперовому вигляді. Це значно покращить наш моніторинг рівня вакцинації дітей та підлітків,

– зазначив чиновник.

Відмови від щеплень почастішали

Кількість людей в Польщі, які відмовляються від вакцинації, неухильно зростає. У 2022 році вона була рекордною – понад 72 тисячі осіб. Ситуацію погіршує наплив українських біженців з дітьми. Епідемічної загрози у зв'язку з відмовою від щеплень поки немає, ситуація під контролем. Але в Польщі вже спостерігається повернення деяких "‎забутих"‎ захворювань.

Вакцинація для українців у Польщі – безкоштовна / Фото Unsplash

Які щеплення є обов'язковими в Польщі

Програма дитячої вакцинації в Польщі включає обов'язкові та рекомендовані щеплення дітям від народження і підліткам до 19 років. Наразі є обов’язковою вакцинація від 14 захворювань.

Увага! Обов'язковими в Польщі є щеплення проти: туберкульозу, дифтерії, кашлюка, поліомієліту, кору, паротиту (свинки), краснухи, правця, гепатиту В, пневмококу, вітрянки, дифтерії та сказу.

Громадяни України мають право на безкоштовну вакцинацію у Польщі, проте кожне щеплення треба погоджувати з сімейним лікарем окремо.