Дитина без щеплення – штраф для батьків: у Польщі змінять правила вакцинації
Джерело:rynekzdrowia.pl
У Польщі хочуть штрафувати батьків за відсутність щеплення у їхніх дітей. За останні 10 років кількість відмов від вакцинації тут надзвичайно зросла – аж у тринадцять разів.
Міністерство охорони здоров'я Польщі планує ввести штрафи для батьків чи опікунів, якщо у їхньої дитини немає щеплення. Зараз у країні застосовують так зване "примусове виконання", але ця процедура є довгою та неефективною. Влада вважає, що фінансове покарання допоможе краще.
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Електронна карта щеплень
Для запровадження системи штрафів потрібно змінити Закон "Про медичні послуги". Поки що польська влада не називає конкретну суму покарання, цей момент ще будуть обговорювати. Проєкт змін до Закону вже пройшов міжвідомчі консультації – скоро його розглянуть у Раді міністрів.
А щоб посилити контроль за вакцинацією дітей, запровадять електронну карту щеплень. Про це розповів директор одного з департаментів Міністерства охорони здоров'я Польщі Даріуш Познанський.
Передусім, запровадимо обов'язкову електронну карту щеплень. Наразі її ведення в такому вигляді є необов'язковим, в основному вона існує в паперовому вигляді. Це значно покращить наш моніторинг рівня вакцинації дітей та підлітків,
– зазначив чиновник.
Відмови від щеплень почастішали
Кількість людей в Польщі, які відмовляються від вакцинації, неухильно зростає. У 2022 році вона була рекордною – понад 72 тисячі осіб. Ситуацію погіршує наплив українських біженців з дітьми. Епідемічної загрози у зв'язку з відмовою від щеплень поки немає, ситуація під контролем. Але в Польщі вже спостерігається повернення деяких "забутих" захворювань.
Вакцинація для українців у Польщі – безкоштовна / Фото Unsplash
Які щеплення є обов'язковими в Польщі
Програма дитячої вакцинації в Польщі включає обов'язкові та рекомендовані щеплення дітям від народження і підліткам до 19 років. Наразі є обов’язковою вакцинація від 14 захворювань.
Увага! Обов'язковими в Польщі є щеплення проти: туберкульозу, дифтерії, кашлюка, поліомієліту, кору, паротиту (свинки), краснухи, правця, гепатиту В, пневмококу, вітрянки, дифтерії та сказу.
Громадяни України мають право на безкоштовну вакцинацію у Польщі, проте кожне щеплення треба погоджувати з сімейним лікарем окремо.