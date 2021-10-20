Організатори називають Squid fame першим у світі турніром за мотивами "Грою у кальмара". Водночас запевняють, що він не має пов'язаний із серіалом, а лише частково натхненний ним.
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Крім цього, вони пообіцяли потенційним учасникам та глядачам "безпрецедентне видовище, повне емоцій, суперництва, дилем та інтригуючих інтелектуальних, спритних і спортивних головоломок".
Не буде ніякого насильства та жорстокого поводження з учасниками, я у серіалі. Головне у змаганнях – здорова конкуренція і веселощі,
– наголосили організатори.
Оголошений грошовий збір
Організатори турніру оголосили грошовий збір на сайті zrzutka.pl й вказали, що їм потрібно 333 333 злотих (близько 2,2 мільйона гривень). 70% хочуть спрямувати на організацію заходу, а 30% – на головний приз. Якщо вдасться зібрати всю заплановану суму, переможець отримає 100 тисяч злотих, а це – понад 665 тисяч гривень. Станом на вечір 20 жовтня вже зібрали 550 злотих (понад 3 800 гривень)
Кожен із учасників збору коштів матиме можливість запропонувати свою участь у турнірі. Крім цього, благодійники зможуть обирати учасників змагань, голосуючи онлайн за допомогою спеціальної програми.
Коротко про серіал "Гра у кальмара"
Джерело: "Вікіпедія"
- Це південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера та драми. Режисером та автором сценарію є Гван Дон Хьок.
- Серіал із 9 епізодів оповідає про людей, яким потрібні гроші. Через це вони погоджуються на участь у дитячих іграх. Переможець отримає чимало грошей, але інші – загинуть.
- Світова прем'єра відбулася 17 вересня 2021 року на Netflix. За менше ніж місяць "Гра у кальмара" став найпопулярнішим серіалом на платформі.