В Польщі готують спеціальні програми підтримки для мігрантів з України

Різнохарактерні програми для громадян України мають намір запровадити в Ополе. Місцева влада зацікавлена у відповідному сприянні, адже майже 90% усіх іноземців, які легально працюють в Опольському воєводстві, є українцями.

За даними мерії, наприкінці 2020 року в Опольському відділенні Установи соціального страхування були сплачені внески від понад 23 тисяч українців. Станом на зараз в Ополе працюють понад 20 тисяч громадян України.

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Детальніше про програми для іммігрантів

Канцелярія маршала створила спеціальний Центр для інтеграції іноземців. Його мета – сприяння адаптації мігрантів у країні.

Також підтримкою іноземців в Ополе займається Відділ соціальної інтеграції та участі у Центрі соціального діалогу. Невдовзі його підтримає новостворений контактний пункт для іноземців. Його діяльність буде зосереджена на інформаційній та консультативній роботі. Графік роботи пункту буде відрізнятися від графіка роботи Центру соціального діалогу, аби іноземці мали якнайбільше можливостей для отримання консультацій. За словами мерії, у пункті до того ж будуть працювати іноземці.

Крім того, мерія планує залучити неурядові організації, щоб проводити різноманітні інформативні курси для мігрантів.