132 мігранти працювали на зовсім інших умовах, ніж було вказано у воєводських дозволах, 52 з них не виконали умов договорів тимчасового проживання та роботи. Разом з тим 172 особи взагалі не мали актуальних дозволів, щоб працювати у Польщі.

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Санкції за порушення трудового законодавства

Власникам компанії з працевлаштування, що зареєстрована у Малопольському воєводстві, загрожує від 1 000 до 30 000 злотих штрафу.

Проти 172 трудових мігрантів, які не мали актуальних дозволів на роботу у республіці, порушили адміністративні справи. Їхні дані передали прикордонникам, наслідком чого має стати видання зобов'язань терміново виїхати з Польщі протягом кількох діб.

Крім цього трудовим мігрантам, які працювали з порушенням законодавства Польщі, загрожує заборона в'їзду до країн Шенгенської зони терміном до 5 років.