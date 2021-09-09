132 мигранты работали на совершенно других условиях, чем было указано в воеводских разрешениях, 52 из них не выполнили условий договоров временного проживания и работы. Вместе с тем 172 человека вообще не имели актуальных разрешений, чтобы работать в Польше.

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Санкции за нарушение трудового законодательства

Владельцам компании по трудоустройству, которая зарегистрирована в Малопольском воеводстве, грозит от 1 000 до 30 000 злотых штрафа.

Против 172 трудовых мигрантов, не имеющих актуальных разрешений на работу в республике, открыли административные дела. Их данные передали пограничникам, следствием чего должно стать оглашение обязательств срочно выехать из Польши в течение нескольких суток.

Кроме этого трудовым мигрантам, которые работали с нарушением законодательства Польши, грозит запрет въезда в страны Шенгенской зоны сроком до 5 лет.