Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу з актуальних питань зовнішньої політики. Він додав, що Київ працює над розширенням дипломатичної присутності України у світі.

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Детальніше про відкриття нового генконсульства України в Польщі

Офіційний договір про передачу користування приміщенням для генконсульства підпишуть посол України у Польщі та лідер Вроцлава вже завтра, 28 жовтня.

Дмитро Кулеба зазначив, що керівник установи вже призначений. Міністр запевнив, що до кінця року генконсульство у Вроцлаві розпочне офіційну роботу на користь українських громадян.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби: дивіться відео