У Польщі безплатно діагностуватимуть здоров'я людей від 40 років

Жителі країни, які мають більше, ніж 40 років, зможуть безплатно перевіряти стан здоров'я у будь-якому медичному закладі Польщі, навіть у тих, що не мають договору з Національним фондом охорони здоров'я (NFZ). Про це проінформував міністр здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Неофіційна назва цієї програми від уряду – Bon na zdrowie dla 40 plus. Витрати на діагностику списуватимуться завдяки спеціальним ваучерам.

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Що передбачає Bon na zdrowie dla 40 plus

Internetowe Konto Pacjenta (IKE), тобто електронний кабінет пацієнта, стане основою для участі у згаданій програмі. Щоб взяти участь, особа необхідна заповнити інформацію про свої дані. Після цього їй стане доступним один із пакетів програми.

Пакет аналізів та скринінгів буде формуватися індивідуально, з урахуванням тієї інформації, яку людина зазначила у своєму електронному кабінеті. Тобто, діагностику призначатимуть, зважаючи на ризики (високий тиск, хронічні чи онкологічні захворювання, алергії, діабет тощо). Документ міститиме лише ті дослідження, які потрібні конкретній людині з огляду на загальний стан її здоров'я та зазначені скарги й занепокоєння. Між тим, деякі елементи діагностики будуть присутніми у всіх документах: вимірювання тиску, рівня холестерину та інші.

Відрізнятимуться пакети й в залежності від статі пацієнта. Так, для чоловіків передбачено обстеження простати, а жінок обов'язково скеровуватимуть на мамографію й цитологію.

Якщо попередня діагностика виявить проблеми зі здоров'ям, то базовий пакет аналізів може