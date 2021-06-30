У Польщі 40 студентів з України нагородили стипендією розміром 3 тисячі злотих

Конкурсна комісія стипендії імені доктора Яна Кульчика цьогоріч обрала 40 студентів з України для нагородження одноразовою стипендією. Нагороду отримали студенти першого, другого і третього курсів.

Студенти навчаються в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані. Стипендія імені доктора Яна Кульчика виплачується українцям у цьому навчальному закладі з 2014 року. Автором ініціативи був покійний польський підприємець доктор Ян Кульчик.

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Мотиви для нагородження українських студентів

Метою стипендіальної програми є надання соціальної підтримки українським студентам, які перебувають у складній політичній, соціальній та економічній ситуації. Це дозволить їм продовжити навчання та покращити життєву ситуацію,

– зазначили в конкурсній комісії.

При наданні одноразової грошової винагороди організатори конкурсу брали до уваги матеріальне становище студентів, а також їхню академічну успішність. Всі обрані студенти отримали по 3 тисячі злотих (це близько 21,5 тисячі гривень).

Нагадаємо, що минулого року одноразовою стипендією розміром 3 тисячі злотих було нагороджено 50 українців, які навчаються в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані.