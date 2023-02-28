20-річний українець вибив ногами двері школи у Польщі: яке покарання чекає на нього

Цікаво Скільки українців сьогодні живуть у Польщі на постійній основі

Хлопець зізнався у скоєному, але пояснити свої дії не зміг. Зловмисник понесе покарання.

Так, до чергового відділу поліції надійшло повідомлення про хулігана, який копав ногами двері однієї з місцевих шкіл. Правоохоронці відразу виїхали на місце події, де побачили молодого юнака, що мав агресивну поведінку. Зловмисника одразу затримали.

Хуліганом виявився 20-річний громадянин України. Поліція польського міста Стальова Воля пред'явила йому звинувачення у завданні шкоди майну. Збитки оцінили приблизно у 4 000 злотих.

При цьому хлопець не заперечував та зізнався у скоєному, але пояснити свій вчинок так і не зміг. Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін від 3-х місяців до 5 років, а також штраф.

Польща полегшила умови для українських водіїв

Влада Польщі дозволила водіям з України, які виїхали в сусідню країну на машині з українськими номерами, довше безперешкодно користуватися своїм авто. Це стало можливим після ухвалення нових норм до Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави".

Крім цього, українцям необов'язково обмінювати посвідчення водія, термін дії якого закінчився. Згідно з внесеними змінами до Спецзакону про допомогу громадянам України, українське посвідчення водія вважається дійсним у Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть, якщо термін його дії закінчився.