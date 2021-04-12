Польща змінює систему вакцинації: хто отримуватиме вакцину першочергово

У Польщі вакцинуватимуть населення зважаючи на рік народження, а не на професійну чи суспільну роль особи. Про це повідомив голова Міністерства охорони здоров'я Адам Недзельський. Це не стосується осіб, які мають право на першочергове вакцинування на нульовому чи першому етапах державної вакцинації.

Це рішення Адам Недзельський прийняв спільно з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким та відповідальним за процеси вакцинації у Польщі Міхалом Дворчиком. Урядовці вважають, що нова система вакцинації буде ефективнішою.

Дізнавайтеся також Де зробити тест на COVID-19 на українсько-польському кордоні: вартість послуги

Етапи вакцинації

Будуть вакцинувати по роках народження, а групи, крім нульової та першої, які будуть вакциновані до кінця, надалі не будуть розширюватися, – зазначив Адам Недзельський.

Нульовий етап вакцинації передбачає вакцинування медиків. На першому етапі щеплення повинні робити особам похилого віку та тим, які мають важкі супутні захворювання, педагогам та представникам силових структур.

У Польщі насамперед вакцинують медиків / Фото GettyImages

Відкритий запис

З 12 по 24 квітня 2021 року у Польщі триватиме запис на вакцинацію для людей, які народилися у 1962-1973 роках. Один день буде приділений представникам одного року народження.

Також уряд дозволив запис на вакцинацію для осіб від 40 років, які в січні 2021 року за допомогою електронної системи зазначали про своє бажання зробити щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський на своїй сторінці у твіттері заявив, що у. З 5,5 мільйонів вакцинованих осіб тільки 51 тисяча поляків отримали позитивний результат тесту на COVID-19.