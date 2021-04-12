В Польше будут вакцинировать население учитывая год рождения, а не профессиональную или общественную роль человека. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Адам Недзельский. Это не касается лиц, имеющих право на первоочередное вакцинирование на нулевом или первом этапах государственной вакцинации.

Это решение Адам Недзельский принял совместно с премьер-министром Матеушем Моравецким и ответственным за процессы вакцинации в Польше Михалом Дворчиком . Чиновники считают, что новая система вакцинации будет более эффективной.

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Этапы вакцинации

Будут вакцинировать по годам рождения, а группы, кроме нулевой и первой, которые будут вакцинированы до конца, в дальнейшем не будут расширяться, – отметил Адам Недзельский.

Нулевой этап вакцинации предусматривает вакцинацию медиков . На первом этапе прививки должны делать пожилым людям и тем, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, педагогам и представителям силовых структур .

В Польше прежде всего вакцинируют медиков / Фото GettyImages

Открытый запись

С 12 по 24 апреля 2021 года в Польше продлится запись на вакцинацию для людей, которые родились в 1962-1973 годах . Один день будет уделено представителям одного года.

Также правительство разрешило запись на вакцинацию для лиц от 40 лет , которые в январе 2021 года с помощью электронной системы сообщали о своем желании сделать прививку от COVID-19.