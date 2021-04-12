Польша меняет систему вакцинации: кто будет получать вакцину в первую очередь
В Польше будут вакцинировать население учитывая год рождения, а не профессиональную или общественную роль человека. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Адам Недзельский. Это не касается лиц, имеющих право на первоочередное вакцинирование на нулевом или первом этапах государственной вакцинации.
Источник:tvojarabota.pl
Это решение Адам Недзельский принял совместно с премьер-министром Матеушем Моравецким и ответственным за процессы вакцинации в Польше Михалом Дворчиком. Чиновники считают, что новая система вакцинации будет более эффективной.
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Этапы вакцинации
Будут вакцинировать по годам рождения, а группы, кроме нулевой и первой, которые будут вакцинированы до конца, в дальнейшем не будут расширяться, –отметил Адам Недзельский.
Нулевой этап вакцинации предусматривает вакцинацию медиков. На первом этапе прививки должны делать пожилым людям и тем, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, педагогам и представителям силовых структур.
В Польше прежде всего вакцинируют медиков / Фото GettyImages
Открытый запись
С 12 по 24 апреля 2021 года в Польше продлится запись на вакцинацию для людей, которые родились в 1962-1973 годах. Один день будет уделено представителям одного года.
Также правительство разрешило запись на вакцинацию для лиц от 40 лет, которые в январе 2021 года с помощью электронной системы сообщали о своем желании сделать прививку от COVID-19.
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