Польща змінила правила перетину кордону для українських водіїв

Країни Європи почали відновлювати довоєнні вимоги щодо перетину кордону на власній машині. Прикордонники Польщі знову вимагають у водіїв міжнародну автомобільну страховку "Зелена карта".

Про це повідомив Національний банк України. У НБУ також вважають, що згодом поліс вимагатимуть не лише при в'їзді до Польщі, а й при перетині кордонів з іншими європейськими країнами.

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Так, уже з 28 квітня при собі потрібно мати "Зелену карту", якщо ви плануєте перетнути українсько-польський кордон власною автівкою.

Краще подбати про цей поліс заздалегідь. Крім цього, у НБУ радять також оформляти міжнародну страховку на авто, якщо ви прямуєте до будь-якої іншої країни Європи, а не лише до Польщі.

Ми вдячні всім країнам, які з розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилися громадяни України. На початку війни більшість з них не мала жодної можливості купувати поліси "Зелена карта", вирушаючи за кордон у пошуках безпечного місця. За два місяці війни українські страховики разом із МТСБУ налагодили процес транспортування полісів у переміщені офіси страхових компаній і до кордону. Також вони відпрацювали оптимальні умови придбання та користування таким полісом,

– заявила директорка Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук.

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