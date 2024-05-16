Українцям у Польщі миттєво призупинятимуть пільги: за якої умови

У Польщі збираються запровадити нову систему перевірки іноземців. Мовиться про людей, які отримують пільги від держави. Зокрема, й українців.

Деталі розповів Мацей Дущик – заступник голови польського МВС. Він зауважив, що систему перевірки іноземців Польща запровадить вже найближчим часом.

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Як перевірятимуть іноземців

Дущик зауважив, що ІТ-систему налагодять вже найближчим часом. Саме вона перевірятиме перебування в Польщі за системою ZUS.

Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик, пов'язаний з усіма іноземцями, які отримують пільги в Польщі,

– наголосив заступник голови польського МВС.

Зауважують, що ця комплексна система дозволить призупинити пільги іноземцеві або іноземці у будь-яку мить. Це станеться тієї миті, коли він або вона виїде в іншу країну. Дущик передбачив, що це призведе до суттєвої економії, оскільки таких людей наразі багато.

У Польщі оновили правила надання допомоги українцям

У травні 2024 року сейм Польщі ухвалив законопроєкт, у якому оновили правила надання допомоги українцям, які знайшли прихисток на території країни. Легальне перебування на території держави для біженців продовжили до 30 вересня 2025 року. Окрім того, за новими правилами, виплати соціальної підтримки прив'язана до обов'язкової шкільної освіти для дітей біженців вже з наступного року.