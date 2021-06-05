Указ підписали 3 червня. Відповідно, спрощений порядок отримання віз мігранти можуть застати вже цього місяця.

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Деталі указу

Нові правила набудуть чинності 14 червня 2021 року. Згідно з ними, іноземні громадяни можуть подавати документи на отримання або продовження польської національної візи не в дипломатичні представництва за кордоном, а в Міністерство закордонних справ у Варшаві.

Посадові особи у польській столиці будуть мати ті самі інструменти для прийняття рішень про видачу візи, що й консули заради максимального прискорення процесів. А в апараті польського Міністерства закордонних справ створять спеціальний відділ для обробки заявок на отримання візи.

Польща спростить порядок видачі віз / Фото Pexels