Указ подписали 3 июня. Соответственно, упрощенный порядок получения виз мигранты могут застать уже в этом месяце.

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Детали указа

Новые правила вступят в силу 14 июня 2021 года. Согласно им, иностранные граждане могут подавать документы на получение или продление польской национальной визы не в дипломатические представительства за рубежом, а в Министерство иностранных дел в Варшаве .

Должностные лица в польской столице будут иметь те же инструменты для принятия решений о выдаче визы, что и консулы ради максимального ускорения процессов. А в аппарате польского Министерства иностранных дел создадут специальный отдел для обработки заявок на получение визы.

Польша упростит порядок выдачи виз / Фото Pexels