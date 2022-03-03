Польща спростила умови проїзду для перевізників гуманітарної допомоги: перелік змін

Держави Євросоюзу активно підтримують матеріально Україну на тлі повномасштабного вторгнення російських військ. Аби допомога була оперативнішою, у Польщі дещо спростили умови перетину кордону та пересування країною.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

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Які зміни торкнулися перетину кордону та пересування дорогами Польщі

Зокрема, йдеться про те, що час очікування на на українсько-польському кордоні суттєво зменшився. Для цього Польща запровадила спеціальний режим перетину, під час якого польські прикордонники не вимагають дозволів у перевізника гуманітарної допомоги. Достатньо лише заповнити форму – вона доступна за посиланням.

Крім цього, скасовано оплату за користування усіма платними дорогами Польщі для перевізників, що доставляють гуманітарні вантажі в Україну.

Про це домовились під час перемовин між Міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим та Міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком. Дякуємо нашим польським друзям за надійну підтримку, – йдеться у повідомленні.

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