Польща спростила доступ до ринку праці для біженців з України: важливі деталі

Чимало українців, які змушені втікати від російського насильства до Польщі, зацікавлені у тому, щоб знайти там роботу. Уряд сусідньої країни йде назустріч вимушено переселеним громадянам України.

Польський Сейм ухвалив спецзакон, згідно з яким Польща спрощує доступ українських біженців до ринку праці. Це означає, що громадяни України зможуть працевлаштуватися в Польщі без необхідності отримувати дозволи на роботу, як вимагалося у законодавстві раніше. Проте, потрібно спершу легалізувати своє перебування в Польщі. Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal.

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Детальніше про спрощення правил доступу до польського ринку праці для українських біженців

Отже, щоб отримати роботу в Польщі, громадяни України, які перетнули кордон 24 лютого, повинні легалізувати свій побут. Для цього треба зареєструватися і підтвердити свою особу у місцевій адміністрації. Також там можна отримати номер PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду).

У разі відсутності підтвердження про в'їзд до Польщі, його потрібно буде спочатку отримати в одному з рецепційних пунктів, а після цього зареєструвати у місцевій адміністрації.

Слід також наголосити, що перебування громадянина України на території Польщі вважається легальним протягом 18 місяців.

Згідно з нововведеннями, переселенці з України отримують такий самий доступ до ринку праці, що й громадяни Польщі. При цьому роботодавець повинен протягом 14 днів повідомити компетентне бюро праці про прийняття на роботу громадянина України через сайт praca.gov.pl.

"Ухвалення цієї устави значно полегшує доступ громадян України до польського ринку праці. Це означає, що фактично одразу українці можуть приступити до роботи, що є важливим для біженців, які не мають заощаджень і хочуть допомогти собі і родичам, які залишилися в Україні. Щодня ми отримуємо понад 400 дзвінків від таких людей. Ми лише чекали відповідних законодавчих умов, щоб розпочати процес працевлаштування", – пояснює віцепрезидентка агенції з працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлєшинська.

Вона додала, що другим важливим елементом закону про допомогу громадянам України є доступ українських дітей до польської системи освіти. Це дає змогу українським матерям спокійно працювати.

Можливо, найближчим часом українки, які мають відповідну освіту, також зможуть знайти роботу в польських школах та дитсадках,

– висловилася Кароліна Шлешинська.

До слова, спеціальний закон допомоги громадянам України ще має ухвалити Сенат Польщі.

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