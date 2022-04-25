Термін буде продовжено ще на 60 днів. Про це повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павло Босернакер.

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Термін виплати продовжили ще на 60 днів

За підрахунками уряду, 600 тисяч біженців отримують допомогу від польських сімей.

Ми продовжимо термін виплати допомоги на надання житла та харчування біженцям з України ще на 60 днів,

– заявив Босернакер.

Він також нагадав, що найближчими днями минає термін у 60 днів з моменту прибуття до Польщі перших біженців з України. Як він нагадав, це також період, протягом якого польські родини можуть отримати відшкодування коштів за допомогу біженцям.

Розмір допомоги становить 40 злотих на особу на добу. Її можна виплачувати не більше ніж 60 днів.

Уповноважений уряду у справах біженців з війни Босернакер заявив, що до закону про спеціальну допомогу будуть внесені зміни.

Наступного тижня буде парламентська сесія, і ми хочемо сьогодні сказати, що всі, хто думає, що робити далі, матимуть можливість продовжити своє перебування на 60 днів,

– підкреслив він.

Зауважимо: ООН повідомило, що за два місяці війни в Україні число біженців наближається до 5,2 мільйона осіб. Найбільше людей виїхало до Польщі – 2,9 мільйона.

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